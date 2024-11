Chiusa, soppressa. Cala il sipario sull'unità di Nefrologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Un fulmine a ciel sereno visto che il commissario Scura poco tempo fa aveva dato rassicurazioni in merito, anche a seguito della protesta dei pazienti in dialisi che avevano minacciato di interrompere qualunque tipo di cura qualora il reparto fosse stato chiuso

Non si tratta dell'unica perdita per il nosocomio pitagorico che, a breve, vedrà declassati anche Dermatologia e Anatomia Patologica. Una tegola quella caduta in testa ai crotonesi che arriva a poche ore dall'autorizzazione all'esercizio per il Marrelli Hospital.

Una firma giunta dopo le forti proteste dei dipendenti che avevano occupato i locali della struttura commissariale. Poi il lieto fine, con l'accordo che precede che la struttura fornisca prestazioni di chirurgia generale a prevalente indirizzo oncologico, oltre che di ortopedia e traumatologia a indirizzo pediatrico. Sono previste, anche, la specialistica ambulatoriale e diagnostica per immagini, laboratorio analisi chimiche, cardiologia, gastroenterologia ed endoscopia e terapia del dolore limitatamente ai degenti. Interviene, intanto, sulla rete ospedaliera anche il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno secondo cui è urgente una rimodulazione al fine di superare il fenomeno dell'emigrazione sanitaria.

Tiziana Bagnato