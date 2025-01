Da questa notte gravi disagi si stanno registrando al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, dove ancora questa mattina diverse ambulanze del 118 sono rimaste bloccate senza la possibilità di svolgere il servizio di prima emergenza sul territorio.

Da quanto è stato possibile apprendere, almeno sette le ambulanze rimaste bloccate che non possono riprendere il servizio per assenza di barelle al pronto soccorso. Quelle in dotazione alle ambulanze risultano essere all'interno del presidio con i pazienti in attesa di ricevere cure mediche.

Aggiornamento ore 13.54: La situazione è tornata in queste ore sotto controllo. Sono state recuperate alcune barelle provenienti da diversi reparti a servizio del pronto soccorso. Le ambulanze hanno potuto riprendere servizio. I disagi sono stati causati da un iperafflusso di pazienti determinato da un aumento delle patologie stagionali.