Il nuovo direttore generale Angela Caligiuri si è presentato questa mattina alla stampa esponendo le linee guida del suo mandato. Riorganizzazione della sanità territoriale, nuovo ospedale e lotta alle inefficienze le sue priorità.

Ripartire dalle tante incombenze quotidiane e dalle criticità della sanità vibonese; mettere mano da subito alla disfunzioni del sistema, per poi pianificare, con l’ausilio delle giuste competenze e in aderenza agli obiettivi strategici aziendali e regionali, i grandi interventi di cui il sistema sanitario provinciale necessita. Sono queste le linee guida lungo le quali si articolerà, per sua stessa ammissione, il mandato del nuovo direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Angela Caligiuri.



Continua a leggere su Il Vibonese