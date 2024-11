Durante la cerimonia a Carolei, borgo originario del "big man" di Hollywood, gli eredi hanno previsto un finanziamento per la specializzazione dei laureandi di Arcavacata alla School Film and television di Londra

Le radici sono quelle articolazioni che affondano talmente tanto, che è difficile strapparle via. Tra le ramificazioni, nutrite dalla terra dell'infanzia, spesso si trova riparo nei giorni difficili. Così deve essere stato anche per la famiglia Broccoli, in particolare per Michael Gregg Wilson e Barbara Broccoli, eredi del big man Albert "Cubby" Broccoli, leggendario produttore di 007.

Broccoli era originario di Carolei, in provincia di Cosenza, e per due giorni, i suoi discendenti hanno deciso di rendergli omaggio accettando l'invito del comune cosentino che gli ha consegnato la cittadinanza onoraria. Una cerimonia che non è stata solo una sfilata di star (erano presenti anche la ex Bond girl Caterina Murino e il grande attore italiano Giancarlo Giannini) ma anche una promessa per il futuro.

A raccontare di che si tratta è stato il docente dell'Unical Carlo Fanelli. «Michael e Barbara - ha detto -, hanno annunciato personalmente che la loro Fondazione ha disposto l’attivazione della borsa di studio “Albert Broccoli’s performing arts”, di 300mila dollari, per una durata di 10 anni. L’ammontare della borsa consentirà a laureati Dams Unical di specializzarsi, con l’intera copertura delle spese, presso la National School of Film and Television di Londra e, successivamente, avviarsi alle professioni oggetto della borsa. Presto la procedura sarà ufficializzata sui canali ufficiali del Disu UniCal». Missione compiuta, direbbe qualcuno.