Continuano gli eventi nel centro storico. Ecco le iniziative e le mostre visitabili in città

Dopo il successo riscosso anche nel weekend prenatalizio, proseguono gli eventi promossi dall’amministrazione comunale per animare il centro storico nel periodo festivo. Anche nella giornata odierna di Santo Stefano – riporta una nota del Comune - non mancherà l’occasione per trascorrere il pomeriggio all’insegna dell’aggregazione e del divertimento per tutte le età. Su Corso Mazzini dalle 16,30 alle 21,00 torna “Il Villaggio dei Bambini” con animazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli, mentre nelle Gallerie del San Giovanni, dalle ore 17, aprirà i battenti la mostra “Olio e legno” a cura di Luigi Paone e Mario Zannino.

L’esposizione, promossa con il patrocinio dell’assessorato alla cultura, rappresenterà l’occasione per ammirare le sculture in legno di Paone da cui si percepisce la forza di un artista autentico dal DNA palpitante delle contraddizioni e delle magie di Calabria. Accanto a lui, Mario Zannino si distingue quale “paesaggista d’eccellenza”, che ha avviato il suo percorso collaborando con i maestri pittori napoletani e che nelle sue opere trasforma la natura in arte. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta fino al 31 dicembre e visitabile dalle 17 alle 20.

Domani, mercoledì 27 dicembre, sempre su Corso Mazzini, dalle 17,30 alle 20,30, mini parata trampolieri e monociclo e spettacolo di fuoco. In Galleria Mancuso, alle ore 21, risate e divertimento con lo spettacolo di cabaret di Enzo Fischetti, il “professore” della trasmissione comica di Made in Sud che impartisce lezioni di napoletano. Il pubblico potrà apprezzare dal vivo il suo spettacolo in cui i fatti dell’attualità e il vissuto quotidiano vengono riletti da Fischetti in chiave umoristica.

Sono sempre aperte al pubblico, inoltre, le mostre permanenti con ingresso a pagamento al Complesso Monumentale del San Giovanni - “Imperatores” – dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; alla Palazzina ex Stac in Piazza Matteotti - “Calabria antica in miniatura e fiera europea del Presepe XIV edizione” – dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.

Sulla scia della grande risposta riscontrata da parte degli utenti negli ultimi giorni, si rinnova l’invito ad usare la funicolare, dalle 7 alle 21 con corse ogni 15 minuti, per raggiungere il centro storico gratuitamente con parcheggio a Piè Sala e bus navetta. Inoltre, sono disponibili i parcheggi pubblici di Bellavista e Musofalo.