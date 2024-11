A seguito di una felice intuizione del comandante Venanzio Ciampa è ormeggiata da alcuni giorni nel porto di Cetraro, una prestigiosa nave a vela il DELPHIN, già utilizzata come “Goletta Verde”, negli anni scorsi e per come vuole la leggenda come nave civetta durante il secondo conflitto mondiale.

Tutti gli articoli di Spettacolo

PHOTO