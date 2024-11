Nell'ambito della Festa dello stocco in programma il concerto della cantante Giusy Ferreri

La XVI Festa Nazionale dello Stocco giunge al suo momento clou. Il celebre evento cittanovese, organizzato dalla Pro Loco di Cittanova e sponsorizzato dall’azienda “Stocco&Stocco”, questa sera vivrà, in viale Campanella a partire dalle ore 20,00, la tradizionale Sagra dello Stocco e l’attesissimo concerto di Giusy Ferreri. Un’occasione straordinaria per vivere il territorio, tra musica di qualità ed enogastronomia d’eccellenza. Proprio questo binomio, negli anni, è riuscito ad imporsi come vero e proprio marchio di fabbrica della manifestazione, decretandone il successo. L’inizio delle attività lo scorso 9 agosto, con il convegno dedicato al tema della valorizzazione delle filiere agroalimentari.

Da lì in poi, un crescendo di appuntamenti culturali e, ancora, di genuino divertimento, che ha attirato nella cittadina cittanovese migliaia di visitatori, tra appassionati, turisti e curiosi. Ora, però, l’attenzione è tutta per questa sera, dove troveranno spazio i sapori unici dello stoccafisso, preparato secondo le più autentiche ricette tradizionali.

Protagonista delle prelibate pietanze, il prodotto dell’azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino. Punto forte della XVI edizione della Festa, l’attesissimo spettacolo della cantante Giusy Ferreri.

Anche quest’anno, la manifestazione ha avuto tra i suoi protagonisti l’approfondimento culturale. La Pro Loco ha allestito con sapienza un programma mirato alle esigenze di chi intende conoscere meglio la patria calabrese dello stoccafisso. Convegni, esposizioni, mostre, passeggiate culturali, escursioni, degustazioni: ogni sfumatura del tema è stata trattata con la puntualità di chi ama il proprio paese e lo promuove attraverso le eccellenze che lo rendono unico. Il cartellone complessivo, inoltre, è stato arricchito da numerosi spettacoli musicali dedicati al territorio e alle sue principali espressioni artistiche. La XVI Festa Nazionale dello Stocco è organizzata e promossa dalla Pro Loco e dallo sponsor “Stocco&Stocco”, con il patrocinio dell’amministrazione provinciale di Reggio Calabria, del Comune di Cittanova e della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova. Il progetto è presentato a valere sull’avviso “Regione Calabria – Eventi Culturali storicizzati 2016 – Fondi Prc – piano di azione e coesione”.