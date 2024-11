In arrivo la nona edizione della seconda tappa di Wedding Expo, la prima fiera per gli sposi e per la casa, più importante in Calabria, organizzata e promossa dalle società “Mediterranea Comunicazioni” di Antonio Rositano e “La Rosa Fiere” di Vincenzo La Rosa.

Dall'11 al 14 ottobre, nell’area fieristica del Parco Commerciale Annunziata di Gioia Tauro, quattro giorni ricchi di eventi e novità: tantissimi gli espositori del wedding e dell’arredo casa, provenienti da tutta la Calabria.

Il programma

Giovedì 11 ottobre alle ore 16.00 il taglio del nastro. I futuri sposi 2019 presenti, potranno partecipare all’estrazione di una crociera, messa in palio dall’organizzazione Wedding Expo.

Venerdì 12 ottobre la fiera sarà aperta dalle 16:00 alle 21:00, nel tardo pomeriggio, un’ulteriore regalo. Le future spose 2019 precedentemnte iscritte al concorso tramite il portale www.weddingexpo.it, partecipareanno all’estrazione di un abito da sposa.

Arriva sabato 13 ottobre, uno dei volti noti della tv, Laura Torrisi è la madrina d'eccezione del “Bridal Trends”. Ci sarà poi la presentazione degli abiti da sposo, sposa e cerimonia, selezionati per voi dagli atelier , Lino Valeri, Orazio Atelier e Donne & Donne.

A chiudere la manifestazione, domenica 14 ottobre, andrà in scena sulla passerella di Wedding Expo, il “Bridal Fashioìn Show”. La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, con a capo il presidente Alessandra Giulivo, presenterà le collezioni 2019 delle eccellenze del made in Italy e dei fashion designer che, con la loro professionalità ed unicità, il loro estro e la loro indiscussa creatività, si sono ritagliati un ruolo di tutto rispetto nel mondo del fashion system: Antonino Cedro con il suo brand Antonino Cedro Couture, Noemi Azzurra Neto dell'Acqua stilista per il brand Davida Sposa, Giuseppina Di Bartolo, Mariateresa Furfaro, con la sua collezione FeMme; il trucco sarà a cura della make-up artist Luisa Gagliostro e le acconciature a cura del team Chp di Porcaro.