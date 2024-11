L’edizione 2016 dell’evento ha visto salire sul palcoscenico volti noti della tv, del cinema, del teatro, del giornalismo. Al noto massmediologo e giornalista il premio per la comunicazione e la legalità

Per il lavoro nella comunicazione e legalità, Klaus Davi, massmediologo e giornalista impegnato nella lotta alla ‘ndrangheta, ha ricevuto lo scorso 29 ottobre, a Piano di Sorrento (Napoli), il prestigioso Premio Penisola Sorrentina “Arturo Esposito”.

Tra gli altri premiati, Leo Gullotta, al quale è stato donato il Premio alla Carriera Dino Verde, la cantautrice Claudia Magrè ha ritirato per la categoria “Personaggio Femminile” il premio speciale del Senato della Repubblica, mentre l’attrice Anna Capasso, premiato l’attore Vincenzo Bocciarelli per la categoria “Personaggio Maschile”, Toni Capuozzo. Riconoscimenti per l’impegno nel sociale a Valeria Altobelli e per la musica al tenore Piero Mazzocchetti. Premiati, anche, i protagonisti dello spettacolo “D’Annunzio segreto” (andato in scena ad ottobre al Teatro Quirino di Roma) Edoardo Sylos Labini e Giorgia Sinicorni.