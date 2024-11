Erica Cunsolo e Max Martinelli si collegheranno in diretta con gli inviati dalle principali località della regione per fare il punto della situazione

Andrà in onda domani mattina, alle 9:00, una nuova puntata di LaC radio Cafè, il programma di intrattenimento condotto da Erica Cunsolo e Max Martinelli che sta riscuotendo grande successo non solo in Calabria, ma in tutto il mondo. Sono moltissimi, infatti, gli ascoltatori collegati via web con il contenitore di LaC, in particolare i calabresi emigrati, desiderosi di mantenere un fil rouge con la propria terra d’origine.



Tema centrale della puntata di mercoledì 30 maggio sarà l’ambiente. Erica e Max si collegheranno in diretta con gli inviati dalle principali località della regione per fare il punto della situazione.

Non mancherà uno sguardo ai quotidiani del giorno e, naturalmente, tanta buona musica.

Appuntamento quindi a domani alle 9:00 sul canale 19 del digitale terrestre, sulla pagina Facebook e sul sito internet per una nuova puntata di LaC Radio Cafè!