I gemelli Plutino, artisti eclettici e multiformi, sono stati i protagonisti a Lamezia Terme dell’undicesima giornata del contemporaneo

E’ approdata anche a Lamezia Terme l’undicesima giornata del contemporaneo indetta dall’Amaci, l’associazione dei musei d’arte contemporanea italiani. A curare l’evento sono state nella città della piana Silvia Pujia e Federica Longo con l’associazione Aleph Arte che hanno scelto di far testimoniare il contemporaneo ai gemelli Giuseppe e Pietro Plutino. La performance, che si è tenuta a Palazzo Panariti, recentemente intitolato al premio Oscar Carlo Rambaldi, si inserisce nel progetto ‘Un’Opera’ , inaugurato nel 2010, e che prevede di volta in volta l’esposizione di un’unica opera d’arte a cui dedicare una fruizione intima e raccolta.

‘Lavori in corso’, questo il nome della performance, nella poesia dei corpi e dei movimenti simmetrici, nell’intimità delle luci e dell’ambiente, propone un’indagine sulla relazioni tra soggetti nella condivisione dello spazio. Uno spazio disegnato dagli artisti in modo tale da sembrare un luogo embrionale, un grembo materno e, quindi, la prima esperienza di luogo dell’essere umano. E come nel caso dei gemelli, anche la prima conoscenza della condivisione. L’impalcatura, costruita simultaneamente dai due artisti, modula lo spazio così come fanno le relazioni umane.

I due artisti Giuseppe e Pietro Plutino, in arte ‘Plutino al Quadrato’ sono reggini, ma si esibiscono tra Italia e Francia diffondendo la loro arte fatta anche di pittura, scultura e installazioni.