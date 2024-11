Sarà il

Un’edizione dedicata alla valorizzazione delle aziende locali e di tutti i prodotti tipici del paese. Tre le aree tematiche che si snoderanno dal centro, da Rione La Croci al Castello Normanno di piazza Roma. La prima sarà quella dedicata all'enogastronomia, la seconda, invece, vedrà l'allestimento di un Borgo Medievale con sbandieratori, corteo storico, balli dell’epocai e stand dedicati agli antichi mestieri. La terza ed ultima zona tematica sarà quella dell'area concerti che avrà come ospite Eugenio Bennato.

Un servizio di navette gratuite permetterà di lasciare le auto nelle aree parcheggio e di arrivare nel centro storico. La manifestazione nasce dalla sinergia tra l'amministrazione comunale di Maida, il Comitato Organizzatore Notte Bianca e diverse associazioni e movimenti.

L'appuntamento sarà, quindi, per sabato 1 agosto 2015 in una cornice stupenda: quella del centro storico del Comune di Maida.