Tra i vincitori dell’edizione 2016 c’è anche il cantautore folk, tra i massimi esponenti della cultura calabrese

Tra i vincitori dell’edizione 2016 del “Premio Tenco” c’è anche il cantautore folk calabrese Otello Profazio che riceverà il riconoscimento, il prossimo mese d’ottobre, al Teatro Ariston di Sanremo, assieme al cantautore californiano, già componente del gruppo dei Wall of Woodoo, Stan Ridgway e dello storico vignettista e disegnatore satirico dell’Unità, Sergio Staino. Il successo di Otello Profazio nasce dalla sua innata capacità di rielaborare e reinterpretare molte canzoni della tradizione calabrese e meridionale e le poesie in lingua siciliana di Ignazio Buttitta. Molto conosciuto in Calabria e Sicilia, ha partecipato a trasmissioni radiofoniche negli anni sessanta e settanta. Per 15 anni ha scritto settimanalmente la rubrica Profaziate nel quotidiano Gazzetta del Sud. Prosegue la sua attività concertistica, con esibizioni in tutto il mondo.



È considerato uno dei cantanti dialettali più importanti del meridione. Insignito del disco d'oro per aver venduto oltre un milione di copie dell'album “Qua si campa d'aria”, è a tutt'oggi l'unico cantante del genere folclorico a raggiungere questo traguardo. Adesso questo nuovo riconoscimento, motivo d’orgoglio per tutti i calabresi.