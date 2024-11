L’evento, patrocinato dal Ministero dei beni culturali, si svolgerà il 21 giugno. Aperte le iscrizioni riservate ai musicisti che intendono esibirsi

È il linguaggio universale per eccellenza, capace di superare ogni barriera linguistica. È la musica, che si celebra in tutta Europa il 21 Giugno, giorno del solstizio d’estate, con la Festa Europea della Musica. Quest’anno Palmi farà parte del circuito ufficiale che ospiterà la Festa Europea della Musica, con una manifestazione che si svolgerà in piazza I Maggio, cuore della città, a partire dalle 17e30. L’evento è organizzato dalla casa di produzione indipendente Icarus Factory e patrocinato dal Mibact– Ministero dei Beni Culturali e del Turismo,dalla Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori,dall’Aipfm – Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e dal Comune di Palmi.

La partecipazione dei musicisti

I musicisti – solisti e gruppi – che desiderano partecipare all’edizione palmese della Festa Europea della Musica possono iscriversi tramite il portale ufficiale (www.festadellamusica.beniculturali.it) entro il 21 Maggio; una volta chiuse le iscrizioni inizierà la fase delle selezioni, che saranno svolte dalla direzione artistica dell’evento, affidata a Marco Suraci.

Il progetto musicale

L’idea di fondo è che la musica, in ogni suo genere, sia una delle forme di comunicazione più dirette e coinvolgenti, capace di unire generazioni e culture diverse, per questo si cercherà di coinvolgere musicisti che propongono generi musicali vari. Coloro che passeranno la selezione si esibiranno il 21 Giugno a Palmi, sul palco che verrà allestito in piazza I Maggio. La manifestazione prevede il coinvolgimento di due scuole di canto e musica della città - che metteranno a disposizione i propri allievi, a cui verrà data la possibilità di esibirsi durante la serata – e di una street band.

Prosegue intanto la campagna di fundraising avviata dall’organizzazione, per migliorare gli aspetti tecnici e artistici dell’evento; le realtà economiche interessate a sponsorizzare la manifestazione, possono contattare il direttore artistico.