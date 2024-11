Nuovo guinness word record. Rende con la sua pizza di 1.299 ha conquistato il record battendo la Spagna ferma a 1.141 metri

Guinness word record per Rende. 1.299 metri di pizza commestibile stesi lungo le strade della città hanno fatto si che Rende battesse il record precedente di 1.141 metri, ottenuto dalla Spagna. I preparativi sono iniziati dalle sei di ieri mattina e sono proseguiti per tutto il giorno in un atmosfera di festa che ha coinvolto tutti i cittadini. Gli organizzatori stimano che le presenze complessive abbiano addirittura sfiorato le 60mila persone. A prendere parte all'evento ci sono stati pizzaioli da tutta la regione Calabria anche se la maggioranza sono pizzaioli di Rende. Una giornata di festa con numerosi eventi e performance di artisti di strada, terminata con il nuovo record, si attende solo il sigillo del notaio