«Ho voluto rendere omaggio a Gianni e al suo immenso patrimonio, colonna portante del nostro Made in Italy. Grazie Gianni, per le tue opere e per le tue parole».

Con un tuffo nell’alta moda degli anni Novanta la showgirl Lorella Cuccarini, accanto ad Amadeus per presentare la quarta serata della 74^ Edizione del festival di Sanremo, ha indossato un capo di Gianni Versace. Nessun riferimento allo stilista ma solo all’abito sul palco, prima di presentare la Canzone del Sole, scritto da Battisti – Mogol, interpretata dai Negramaro (in gara) accompagnati da Malika Ayane. Sui social, invece, di ogni abito ha raccontato l’ispirazione e la storia. Scrivendo di Gianni Versace parla anche di Reggio Calabria.

