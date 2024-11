«Alla base dell’offerta che proponiamo ai taurianovesi e ai visitatori – afferma Massimo Grimaldi, assessore allo spettacolo di Taurianova – c’è un lavoro di programmazione lungo e molto selettivo, con lo scopo di tenere assieme l’obiettivo del divertimento che in questi giorni tutti cerchiamo, l’essenza dell’attrattiva per invogliare alla partecipazione anche chi non è di Taurianova, con il rispetto dei valori religiosi che inducono alla gioia, ma anche al semplice e atteso ritrovarsi nella famiglia e nella comunità, soprattutto per quanti vivono per studio o per lavoro lontani da Taurianova. Per questi ultimi, soprattutto per i giovani, non mancano gli eventi mirati, penso al villaggio che abbiamo allestito a piazza Italia per lo street food di qualità e la musica, ma è soprattutto la capillarità su tutto il vasto territorio comunale che abbiamo cercato, badando alla qualità del coinvolgimento nelle nostre popolose frazioni, anche attraverso nuovi soggetti collettivi che si sono organizzati negli ultimi tempi, come il Comitato di Amato».

«Ci stiamo sforzando di offrire una Taurianova che al di là delle legittime opinioni politiche diverse che ognuno può avere – afferma il sindaco di Taurianova Roy Biasi– dimostri poi coesione e unità sui grandi temi, come lo sviluppo e la solidarietà. È una sfida culturale, fare di questa nostra collaborazione un modello e un metodo, che stiamo vincendo ogni estate anche con le vostre bellissime manifestazioni, convinti come siamo che anche in questo cartellone natalizio si scorgano i tratti di qualcosa che ormai è organico e sedimentato nell’identità locale, l’unione e la sobrietà di un programma che pur non potendo contare su grandi finanziamenti è però in grado di offrire un bentornato e un benvenuto più che dignitoso a quanti vivranno in questi giorni Taurianova, che è anche meta dell’artigianato dolciario stagionale di qualità che stiamo incoraggiando».

Il programma, con l’importante collaborazione delle associazioni cittadine, Chiese e scuole, sarà ricco di concerti, musica tradizionale, sagre con prodotti tipici, laboratori creativi, animazione per bambini, mostre e quant’altro. Per le strade del paese e nelle frazioni girerà il trenino natalizio. Mentre zampognari e giganti allieteranno i visitatori. Il gruppo Uncinetto e con i loro capolavori ha impreziosito alcune piazze.

Ecco alcuni appuntamenti

7 dicembre, Piazza Gagliardi – Amato

Ore 19, inaugurazione albero di Natale, a seguire gara delle torte a cura dell’associazione Culturalmente.

8 dicembre Piazza Italia – Taurianova

Ore 19, Inaugurazione albero e mercatini natalizi.

Ore 17, Chiesa del Rosario di Taurianova inaugurazione mostra presepi artistici napoletani a cura dell’associazione Amici del palco. Vi saranno , inoltre, esibizione di zampognari e zeppolata.

9 dicembre – San Martino

Nel pomeriggio, zeppolata, musica, 3° edizione Babbo Natale Scarburato.

Ore 19, inaugurazione albero.

8-9-10 dicembre, Piazza Italia – Taurianova

Mercatini di Natale e musica tradizionale

13 dicembre, Piazza Vittorio Emanuele – Taurianova

Ore 20:30, Stefano Priolo in concerto

16-17 dicembre, Via Senatore Lo Schiavo- Taurianova

Ore 17, inaugurazione presepe vivente presso la sede dell’asilo Pontalto della scuola Monteleone Pascoli

22 dicembre, Piazza Italia – Taurianova

Ore 15, Musica Gospel

Dal 23 dicembre al 6 gennaio, Ex stazione Calabro lucana

“Luna Park” con personaggi dei cartoni animati

23 dicembre, Piazza Umberto – San Martino

Ore 10:45 , Babbo Natale Scarburato, 3° edizione

Ore 19, Sagra del maiale “Mangia, mbivi e balla”.

25 dicembre, Piazza Italia – Taurianova

Villaggio di Babbo Natale.

A mezzanotte, processione del Bambin Gesù dalla chiesa matrice verso il presepe in Piazza Italia.

26 dicembre, Piazza Italia – Taurianova

Esposizione presepi

ore 19, Sagra della zeppola.

28-29-30 dicembre, Piazza Italia – Taurianova

Street food natalizio

6 gennaio Sede – San Martino

Ore 15:30, tombolata organizzata dall’associazione Pane spezzato di San Martino.

6 gennaio, Chiesa del Rosario- Taurianova

Mostra presepi artistici napoletani a cura degli Amici del palco, con musica in piazza e la presenza della Befana.