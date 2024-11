Al via a Tropea, nel Vibonese, le riprese de “Il vuoto”. Il film, diretto da Giovanni Carpanzano, viene prodotto da Indaco Film e finanziato dalla Calabria film commission. La storia vede come protagonisti due ragazzi, Giorgio e Marco, che provengono da due mondi diversi. La pellicola racconta di un amore inaspettato e il vuoto che li attrae. L’attore Gianluca Galati ricopre il ruolo di Giorgio e Kevin Di Sole quello di Marco. Il cast vanta anche la presenza di Paola Lavini, nel ruolo di Paola, la madre di Giorgio, e di Valentina Persia (reduce dal successo di “Tale e Quale Show”), in quello di Maria, la madre di Marco.

“Il vuoto” porta dunque la firma di Carpanzano, docente dell’Accademia delle belle arti di Catanzaro. Il regista, laureato in arti visive e discipline per lo spettacolo-scenografia, vanta una lunga esperienza nel settore. È direttore artistico della compagnia e dell’Accademia di recitazione Officina Teatrale nonché del ReFF React film festival di Catanzaro, primo festival internazionale del cortometraggio in Calabria che si tiene a luglio di ogni anno con l’obiettivo di promuovere la scoperta e la produzione di nuovi registi. Le prime riprese a Tropea hanno riguardato le zone dell’affaccio del Corso, tra i luoghi più fotografati, simbolo della Perla del Tirreno nel mondo. L'avvio dei lavori, veicolato anche attraverso i canali social della Calabria film commission, ha registrato curiosità tra gli utenti che hanno salutato positivamente la nuova produzione cinematografica.