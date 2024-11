Le riprese inizieranno il prossimo dicembre in località Fiumara. L’iniziativa sposata in toto dall’amministrazione comunale per promuovere a meglio il territorio nel panorama internazionale

Nei giorni scorsi, nel salone del Comune di Villa S. Giovanni il sindaco Giovanni Siclari, Maria Grazia Richichi assessore al Welfare, Aurora Zito delegata alla Cultura e Giovanni Imbesi delegato al Turismo hanno incontrato i referenti per l’Italia della Produzione tedesca: “Line Producer Giovanna Emidi ed il location manager Michele Geria.

Durante l’incontro si è definito che la stessa amministrazione ospiterà il 9 ed il 10 novembre, il casting per la ricerca e la selezione di piccoli ruoli, figurazioni e generici che il regista tedesco Egger inserirà nel cast con gli altri attori tedeschi della fiction.

La Società di produzione tedesca Lailaps Pictures Gmbh sarà in Calabria per girare una fiction per la rete televisiva nazionale tedesca con attori protagonisti di livello internazionale come lo stesso regista Egger. Le riprese inizieranno il 10 dicembre in località Fiumara, oltre al Borgo Antico di Fiumara sono state scelte altre belle location tra Reggio e Villa S. Giovanni per rappresentare e promuovere il territorio calabrese nel panorama internazionale.