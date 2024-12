Dalla passione per la musica alla gestione del service audio per eventi. Ai microfoni di Italo Palermo e Simona Tripodi il re della movida calabrese

Da dietro la consolle alla gestione delle attrezzature per eventi di grande portata, Max Casoncelli è uno dei protagonisti assoluti della scena musicale calabrese. Un dj atipico, lontano dal cliché del "dj sopra le righe", ma con una passione per il lavoro e la qualità che lo rende unico. Ma non è solo un dj, è anche titolare di "Max Sound DJ Service", una realtà che supporta eventi di ogni tipo, dalla musica dal vivo ai dj set, garantendo un servizio impeccabile a chiunque voglia far festa con stile.

Non è solo divertimento, ma duro lavoro

Nonostante l’immagine di un dj che si diverte sotto i riflettori, Max è consapevole di quanto duro sia il lavoro dietro ogni evento. «Dietro la musica c'è tanta preparazione, montare e smontare attrezzature, gestire la logistica, le cavetterie. E quando arrivano grandi artisti con le loro schede tecniche, il lavoro si complica». Eppure, Max affronta ogni sfida con la professionalità che lo contraddistingue, cercando sempre di garantire un risultato perfetto. Un aspetto che non tutti conoscono è la complessità della gestione dei service audio per eventi di grande portata. «Capita di dover coprire più eventi nello stesso giorno, e la preparazione diventa fondamentale. Ogni cosa deve essere pronta prima che l’evento inizi, e per fare tutto questo servono esperienza e organizzazione», afferma. Ma quando la fatica è ripagata, e l'evento va alla grande, il risultato è impagabile: «Vedere il pubblico divertirsi, sentire che un evento è stato un successo, è il nostro più grande premio».

Ma la parte meno conosciuta, quella del backstage, è decisamente la più complicata. Max ci racconta come, in molte occasioni, si sia trovato a dover rispettare orari stretti e a gestire momenti di "rivolta" da parte dei partecipanti, che vorrebbero la festa che non finisce mai. «A Tropea, ad esempio, ci sono orari stabiliti per la chiusura degli eventi. Sforare anche solo di due minuti può essere un problema, e quando succede, la gente non è sempre felice», afferma. Nonostante la difficoltà, è sempre pronto ad affrontare la situazione con calma e professionalità, ricordando che l’importante è che l'evento sia memorabile.

Un dj e un insegnante di musica

Oltre a essere un dj affermato, Max ha anche una carriera parallela come insegnante di musica. Un lato di sé che pochi conoscono, ma che racconta molto della sua passione e dedizione. «L'insegnamento è un’altra grande soddisfazione. È bello vedere i ragazzi che crescono musicalmente, imparano e si appassionano», spiega Max, che da anni è impegnato nell'insegnamento musicale a livello professionale. Max non è uno che si ferma mai. Nel 2024, il suo service audio si prepara a nuove sfide con l’introduzione di nuove tecnologie e servizi. «Il nostro obiettivo è sempre quello di essere al passo con i tempi, cercando di offrire il meglio a chi ci sceglie. Abbiamo molte novità in programma per il prossimo anno», afferma. E il futuro sembra promettente, con una crescita continua del suo brand, sempre più apprezzato nel panorama musicale e degli eventi calabresi.

Max Casoncelli è una figura poliedrica, che ha saputo coniugare la passione per la musica con un’incredibile professionalità. Il suo service audio è diventato un punto di riferimento per eventi di ogni tipo, e la sua storia è quella di chi sa che, dietro ogni successo, c'è un lungo percorso fatto di sacrifici e passione. E mentre la scena musicale calabrese continua a crescere, Max è pronto a farla brillare con la sua esperienza e dedizione.