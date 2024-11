Diciannove anni di attività, un programma sempre più ricco fatto di incontri culturali, viaggi e serate musicali

Imparare ad utilizzare al meglio il tempo, con grande qualità, questo è l’intento dell’ “Accademia del Tempo Libero” di Reggio Calabria, ribadito anche dal sindaco Giuseppe Falcomatà presente alla cerimonia inaugurale della nuova stagione, in una sala gremita ed allietata con un concerto del Quartetto d'archi Francesco Cilea, "Musiche dal mondo... e nel tempo".

«L'Accademia del Tempo Libero è una vera e propria risorsa - sono state le parole di Falcomatà – che assolve un compito fondamentale: dare qualità al tempo che scorre. E attività come quelle dell’Accademia servono anche a rinnovare quel senso civico purtroppo ormai perduto da alcuni…». Il Sindaco si è detto disponibile ad organizzare incontri utili al dialogo per interpretare le esigenze dei cittadini attraverso il confronto con i soci, e per tenerli costantemente informati sul lavoro dell'Amministrazione.

La presidente del sodalizio, Silvana Velonà, ha salutato i soci e offerto qualche anticipazione sulle idee e le iniziative che verranno realizzate nel corso dell'anno con una formula ormai collaudata ma anche qualche interessante novità.

Anticipazioni del programma stagionale

Una prima importante anteprima, vista l’ampia adesione dello scorso anno, riguarda il corso di lingua e tradizioni calabro/greche che si replicherà, in collaborazione con il Circolo Culturale Apodiafazzi, per la difesa e la tutela delle minoranze linguistiche. Inoltre, dopo il successo de La Traviata, allestita all’interno dell’Auditorium Zanotti Bianco, per la Regia di Mario De Carlo e con la Direzione Artistica di Serenella Fraschini, un’altra grande opera verrà realizzata nel corso dell’anno. Poi il saluto per l’avvio dell’anno anche da parte del Vicepresidente Celeste Giovannini.