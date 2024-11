La manifestazione in programma per il prossimo 25 agosto, è finalizzata alla promozione del territorio attraverso il cinema e la cultura, ed è legata a una tematica sociale di grande rilevanza, ovvero la violenza contro le donne

Sarà l’attrice Anna Safroncik l’ospite d’onore della 14esima edizione di “Cineincontriamoci”, la storica kermesse che si svolgerà il prossimo 25 agosto ad Acri, in provincia di Cosenza.

La manifestazione – finalizzata alla promozione del territorio attraverso il cinema e la cultura - anche quest’anno è legata a una tematica sociale di grande rilevanza, ovvero la violenza contro le donne.

“La serata – ha detto il direttore artistico Mattia Scaramuzzo - offrirà un momento di riflessione e di confronto sul tema dei femminicidi che, negli ultimi tempi, sta avendo una escalation allarmante e in generale sarà un’opportunità di dialogo per individuare validi strumenti per sconfiggere la violenza contro le donne. Il cinema può diventare un mezzo per veicolare messaggi importanti».

«Lo scorso anno la serata di “Cineincontriamoci” ha visto la partecipazione di Ornella Muti che ha consentito di portare avanti una raccolta fondi per il reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale di Cosenza: con i fondi raccolti, in collaborazione con Ail, sono stati acquistati due nuovi pulsossimetri digitali», ha concluso Scaramuzzo.