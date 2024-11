L’iniziativa, giunta alla sua 19esima edizione, è stata voluta dal Leo club Catanzaro host per stare vicino ai piccoli degenti

Si è svolta la 19esima edizione dell’evento “Befana in Corsia” organizzata dai soci del Leo Club Catanzaro Host nel reparto di Pediatria dell’Azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. A partecipare all’iniziativa, oltre alla “befana” ufficiale del club service della città che in questa edizione è stata interpretata egregiamente dalla aspirante socia Martina Cupello, anche l’intero staff del dottor Giuseppe Raiola, direttore del reparto di Pediatria presso la stessa struttura che ha fornito un importante contributo nelle fasi logistiche dell’organizzazione dell’evento.

A tal proposito Giulia Guerrieri, presidente del Leo Club Catanzaro Host, ha espresso la sua gratitudine a tutti i partecipanti che hanno reso possibile tale evento, sottolineando come «il fine ultimo dell’iniziativa non è stato solo il poter scorgere sui volti dei bambini il loro dolce sorriso, ma anche portare avanti una campagna di sensibilizzazione nei confronti di chi ogni giorno nutre grandi speranze e non perde mai la forza di lottare per la vita e la salute».

A ciò si aggiungono, inoltre, le parole dettate dalla consapevolezza in quanto, nonostante sia questo un periodo di festività, c’è chi è sfortunatamente costretto a trascorrere le proprie giornate in una struttura ospedaliera: «Vedere i bimbi animarsi di un sorriso alla visione della Befana e gioire di fronte al regalo consegnato dalla stessa ha rappresentato un momento di forte impatto emotivo che deve far riflettere tutti noi su ciò che quotidianamente ci circonda e che troppo spesso fa restare troppe persone indifferenti».

!banner!

Emozionati e timorosi nei loro lettini i bambini hanno saputo regalare emozioni animate da quella gioiosa purezza che ne rappresenta la loro tenera età. La “Befana in Corsia” rappresenta il primo service dell’anno solare per il Leo Club Catanzaro Host; quest’ultimo ha già in programma diverse iniziative che andranno ad interessare il panorama socio-culturale della città e per le quali a breve verrà data ufficiale comunicazione e sponsorizzazione.