La produzione delle Officine teatrali telesiani in scena a Cosenza venerdì prossimo 24 maggio

Torna al Rendano l'atteso appuntamento con la tragedia greca messa in scena dalle Officine Teatrali del Liceo Classico Bernardino Telesio. Sul prestigioso palco del teatro di tradizione cosentino sarà rappresentato lo spettacolo Medea - I segreti della nave Argo per la regia di Antonello Lombardo

Il sostegno delle istituzioni

Si tratta della quinta produzione delle Officine Teatrali Telesiane. Il progetto è sostenuto dall’Assessorato all’Istruzione e Cultura della Regione Calabria, è patrocinato dal Consiglio regionale e dall’Associazione Humanismus Heute e gode del supporto dell'amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi.

Certamen Telesianum Internazionale

L'appuntamento, in programma venerdì 24 maggio alle ore 20,30, sarà preceduto dal Certamen Telesianum Internazionale, a cui, con l'obiettivo di ampliare i confini della gara di traduzione ad una dimensione Europea, si affiancherà un seminario di studio e di approfondimento con prestigiosi relatori, come sottolineato dal dirigente scolastico Antonio Iaconianni

I tagliandi per assistere allo spettacolo del 24 maggio sono disponibili nella rivendita Inprimafila oppure in via telematica, sul sito web inprimafila.net