Aperto fino al 30 aprile il noto concorso letterario sulla poesia inedita in lingua italiana

E' stato presentato nella sede dell'Accademia dei Bronzi di Catanzaro, la quinta edizione del premio "Alda Merini", noto concorso letterario dedicato alla poesia. Il premio ideato dall'associazione culturale catanzarese presieduta da Vincenzo Urfini, oltre a celebrare la più grande poetessa italiana degli ultimi decenni, dona visibilità a tutti coloro che desiderano cimentarsi nella poesia, guardando esclusivamente al merito e non alla notorietà dei partecipanti. Al concorso si prende parte in maniera gratuita inviando tre poesie inedite, in lingua italiana, a tema libero, firmate e corredate dell'indirizzo dell'autore, alla sede dell' Accademia dei Bronzi, fino al 30 aprile 2016. Il premio ha ricevuto il sostegno del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo, e del maestro orafo Michele Affidato che hanno supportato l'associazione anche economicamente, e negli anni scorsi Presidente della Repubblica, Presidente del Senato e Presidente della Camera dei Deputati, hanno comunicato la loro adesione e inviato una medaglia ufficiale. Le migliori opere saranno pubblicate in un'antologia intitolata "Nel nome di Alda", che l'Accademia dei Bronzi presenterà durante la cerimonia di premiazione prevista nel mese di agosto.