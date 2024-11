L’importante concerto sarà dedicato al grande Lucio Dalla

A distanza di quasi tre anni dalla pubblicazione dell’album “A te”, Fiorella Mannoia torna a dedicare a una serie di concerti al grande Lucio Dalla. E lo fa anche a Soverato, dove si esibirà alla Summer Arena il prossimo 8 agosto, nell’ambito della programmazione estiva presentata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.



Il progetto di Fiorella Mannoia nacque nel novembre del 2013 dal desiderio di Fiorella di ricordare un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana, ma soprattutto un amico, una persona a cui era legata da anni da un rapporto profondo di stima e affetto reciproci. Una persona che ha marcato il suo percorso artistico e personale che ha fortemente influenzato il suo modo di esprimersi. E’ nato così “A te”: undici brani del più originale e geniale cantautore italiano in nuove versioni, interpretate dalla voce femminile più emozionante della musica italiana con la sensibilità e l’eleganza che da sempre la contraddistinguono. Fiorella Mannoia racconta le storie scritte da Lucio Dalla con la maestria che l’ha consacrata la cantante preferita dei più grandi autori, scegliendo tra i suoi innumerevoli capolavori, “Caruso”, “Anna e Marco”, “Cara”, “La sera dei miracoli”, “Stella di mare”, “Se io fossi un angelo”, “Chissà se lo sai”, “Milano”, “Felicità”, “Sulla rotta di Cristoforo Colombo” e “La casa in riva al mare”, integrati in una seconda versione dell’album con altre cinque nuove tracce, “Piazza grande”, “Tango”, “Le rondini”, “Attenti al lupo” e “Il parco della luna”, per esaudire le numerose richieste arrivate dal pubblico che aveva avuto modo di ascoltare questi brani durante i live. Fiorella Mannoia e la sua band hanno suonato e cantato i brani in presa diretta con l’orchestra “Sesto Armonico”. Il tutto testimoniato nel DVD che accompagna l’album.

I biglietti per assistere al concerto di Soverato sono in prevendita attraverso il circuito Ticket Service Calabria, partner di TicketOne, nei punti vendita abituali e online.



La Summer Arena si suddivide in vari settori tutti con posti a sedere numerati. Per il concerto di Fiorella Mannoia i costi sono i seguenti: 85,00 € Settore Vip; 48,00 € Settore Gold; 43,00 € Settore Poltronissima; 38,00 € Settore Poltrone e Tribuna Frontale; 33,00 € Tribuna Blu e Gialla.