Il vincitore dell'ultimo Sanremo (in coppia con Blanco), sul palco del teatro al castello il prossimo 20 luglio

È stato il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Blanco. E questa estate farà tappa con il suo tour nella Locride. Ci sarà anche Mahmood tra i protagonisti del Roccella Summer Festival, la rassegna di musica dal vivo in programma la prossima estate nella cornice del teatro al castello. L'artista, che a maggio rappresenterà l'Italia per la seconda volta all'Eurovision Song Contest di Torino, salirà sul palco roccellese il prossimo 20 luglio.

Il tour di concerti di Mahmood che prende il nome di Ghettolimpo è un “viaggio visivo” attraverso e per mezzo i personaggi immortalati nel fumetto omonimo. Mahmood ha voluto dedicare ad ogni personaggio rappresentato, una canzona inserita nell’album. Immagini, musica e parole, per un lavoro ed un tour che coinvolge diverse dimensioni sensoriali.

Il nome di Mahmood si aggiunge già a quelli annunciati di Achille Lauro (5 agosto), Marracash (11 agosto), Madame (28 luglio), Fabri Fibra (1 agosto), Tommaso Paradiso (21 agosto), Tananai (18 agosto) e il duo Venditti-De Gregori(23 agosto). E le sorprese non sono finite.