Si è svolto a Caminia, nel soveratese, su iniziativa dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani Calabria, presieduta da Francesco Pucci, il primo Apci Calabria day. Una intera giornata dedicata ai sapori calabresi partita con un corso di panificazione da ristorante guidato dal maestro Pascal Barbato che ha spiegato ai partecipanti le nuove tecniche e tendenze. Un momento di formazione che ha fatto da apripista rispetto ad una serie di appuntamenti formativi e socio culturali che si terranno nei prossimi mesi sull'arte culinaria denominati #FormareFormandosi, rivolti non solo a professionisti.



La giornata si è chiusa con una degustazione del piatto tipico catanzarese, il morzello, preparato con tre tipi di peperoncino, alla presenza della "Congrega dei tre colli", custode di questa portata storica, e dell'Accademia Italiana del Peperoncino. «Vogliamo far capire che il peperoncino non ha un ruolo secondario - spiegano gli organizzatori - e non deve essere utilizzato solo per "riscaldare" la portata col suo sapore piccante. Questa degustazione dà il via al "Tour in MagnaGrecia" una serie di appuntamenti itineranti in Calabria per far riscoprire non solo le nostre eccellenze ma per realizzare dei menu misti tra storia e presente. Ad accompagnarci in questo percorso ci saranno anche alcuni rappresentanti dell'Accademia del Bergamotto, del Consorzio della Cipolla di Tropea, dell'Accademia italiana del Peperoncino, del Consorzio della patata della Sila».