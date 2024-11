In scena lo spettacolo di Tolcachir in lingua originale

Ghiotta anteprima al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, in attesa dell’avvio ufficiale della nuova stagione artistica. Davanti ad un nutrito pubblico è stata rappresentata l’opera del regista e drammaturgo argentino Claudio Tolcachir dal titolo “Il caso della famiglia Coleman”, spettacolo in lingua originale che rappresenta un affresco della struggente quotidianità di una famiglia di Buenos Aires alle prese con i disagi economici scaturiti dalla grave crisi del paese sudamericano, in grado non solo di accattivare l’interesse dello spettatore, ma anche di strappare qualche sorriso amaro. La rappresentazione si incastra nella volontà della direzione artistica di offrire un cartellone di carattere internazionale, nel tentativo di conciliare la qualità di una stagione partorita in seno ad un ateneo e la necessità di incassare al botteghino, come conferma il direttore artistico del teatro Fabio Vincenzi.

Salvatore Bruno