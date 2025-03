É stato presentato in anteprima stasera a Palmi il nuovo film dei Manetti bros., "US Palmese", nella sale dal 20 marzo, distribuito da "01 Distribution". Oltre ai registi, erano presenti i protagonisti del film, Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza e Max Mazzotta, oltre al produttore Pier Giorgio Bellocchio ed ai rappresentanti del distributore e della fondazione Calabria Film Commission. Nel cast anche Claudia Gerini, nel ruolo della poetessa Ferraro. Grandi applausi al termine della proiezione.

"US Palmese" é una commedia sul calcio che si lega alla nuova narrazione della Calabria e delle sue migliori realtà. Una favola calcistica, intrisa di emozione e di allegria, in cui il battito del cuore s'intreccia con la voglia di credere ancora nei sogni. Il film, presentato in anteprima all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma ed all'International Film Festival di Rotterdam, è prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros. e Carlo Macchitella. Una produzione "Mompracem" con Rai Cinema ed il sostegno della Calabria Film Commission, in associazione con Loka Film.