Una produzione specificatamente pensata per il Parco Scolacium che diventa un grande laboratorio di ricerca registica e produttiva dove grandi artisti, esperte professionalità, giovani talenti e risorse del territorio si confrontano e lavorano insieme con una proficua osmosi di spirito, competenza, visioni. È tutto pronto per uno degli eventi più attesi di Armonie d'Arte Festival, kermesse diretta da Chiara Giordano, dove con un cast vocale eccezionale con voci di assoluto rilievo internazionale, e la regia blasonata, potente e sapiente, di Marco Gandini, andrà in scena per la Tosca, l'opera lirica di Giacomo Puccini. L'appuntamento è venerdì 23 agosto alle 22 al parco Scolacium di Roccelletta di Borgia.