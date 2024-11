Seguitissima sui social, racconta le tappe principali del soggiorno Oltreoceano. In particolare, le giornate trascorse a Scilla

Vacanze calabresi per Ashley Graham, la modella curvy conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Con oltre 7 milioni di followers su Instagram, la professionista sta raccontando sui social i momenti salienti della sua trasferta Oltreoceano. Dalla bibita al bergamotto, al soggiorno a Scilla. Ashley, originaria di Lincoln, nel Nebraska, ha conosciuto il maritoJustin Ervin durante attività di volontariato in chiesa. Sarebbe proprio il consorte, direttore di fotografia a Los Angeles, il filo conduttore con la Calabria viste le origini reggine dei nonni. Tra i post, le immagini più suggestive racconte nel quartiere Chianalea, mentre passeggia sul lungomare.