Dieci anni dopo la sua ultima apparizione a Cosenza, Franco Azzinari, il Pittore del Vento, torna nel capoluogo bruzio, alla Galleria Marano, per presentare la sua ultima collezione realizzata con la tecnica dell'oleografia. Sarà l’occasione non solo per ammirare le nuove opere dell’artista originario di San Demetrio Corone, ma anche per incontrarlo e scambiare con lui qualche impressione.





Artista apprezzato a livello internazionale

Azzinnari è stato un vero e proprio giramondo. Da Parigi dove ha subito il fascino dei grandi pittori impressionisti, in modo particolare Gauguin, Van Gogh e Monet, passando per Cuba dove ritrae Gregorio Fuentes, il marinaio di Hemingway, il leader maximo Fidel Castro che posa per lui, il musicista Compay Segundo, le nature morte e le campagne cubane. E ancora la Grecia, gli Stati Uniti ed il suo amato Brasile. L’artista di caratura internazionale, apprezzato da tantissimi esperti, sarà alla Galleria Marano di Via Isonzo a Cosenza il 23 giugno alle ore 19.