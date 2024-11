Ci sarà anche la belvederese Maria Marino tra i componenti della giuria tecnica della terza edizione di "Prodigi 2018 - La Musica è Vita", il programma di Rai Uno dedicato alla musica e al talento, condotto da Flavio Insinna. La puntata, organizzata in collaborazione con Unicef, andrà in onda il prossimo 30 novembre, alle ore 21.25.

Al poliedrico conduttore spetterà il compito di presentare al pubblico i giovani protagonisti in gara e le rispettive esibizioni. L'evento sarà ricco di intrattenimento ed ospiti eccellenti. Al timone della giuria, per ogni categoria, danza, musica e canto, ci saranno infatti Pippo Baudo, il Maestro Beppe Vessicchio, il coreografo Daniel Ezralow e l'attrice Serena Autieri.

Chi è Maria Marino

Maria Marino è insegnante e coreografa di Belvedere, che esercita la sua professione presso la "Ballet Studio School" della città altotirrenica cosentina. In un comunicato stampa diramato in giornata agli organi di stampa, la Marino si ritiene molto soddisfatta dell'importante riconoscimento, frutto di anni di gavetta e sacrifici, ed aggiunge: «Per me è un onore».

Il suo compito, come quello dei colleghi giurati, sarà quello di eleggere il nuovo "Prodigio 2018", a cui andrà una borsa di studio offerta da Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.

I giovanissimi al centro del programma

Nel corso della serata si esibiranno nove giovani talenti nella danza di età compresa tra i 7 e i 16 anni. Al termine di tutte le esibizioni, la giuria tecnica composta da musicisti, insegnanti di danza, canto e musica, coreografi, ballerini ed esperti nelle tre differenti categorie.

“Tante le storie che verranno raccontate sul palco di Prodigi - è scritto nella nota - e oltre ai nove talenti si esibiranno anche altri bambini provenienti da altri Paesi che grazie a Unicef potranno continuare nei loro sogni e le loro aspirazioni, permettendo loro di ritrovare una speranza”.