A pochi mesi dalla produzione del videoclip di Donatella Rettore, la Scirocco Film Academy di Belvedere Marittimo suggella una nuova collaborazione con uno dei volti più noti e amati d'Italia: l'attore, cantante e modello Sergio Múñiz, protagonista di numerosi film e fiction e concorrente di programmi tv e reality che hanno scritto la storia dell'intrattenimento nazionalpopolare. Múñiz, 48 anni, appare nel videoclip musicale di "Capo danno", il nuovo brano della cantautrice Isotta. L'artista senese già nel giugno scorso scelse l'alto Tirreno cosentino per girare il videoclip musicale di "Al di là della felicità" insieme al collega Cannella, dopo essere rimasta folgorata dai panorami mozzafiato. «È stato molto bello lavorare con lui - ha detto a LaC News24 Francesco Garritano, regista e fondatore della scuola di cinema belvederese -. Sergio è una persona dolcissima e ha dato tanti consigli ai ragazzi che hanno lavorato con lui sul set».

Una ventata di entusiasmo

Il videoclip di "Capo danno" è stato realizzato insieme ad alcuni allievi della Scirocco Film Academy e molte scene sono state girate in un locale di Santa Maria del Cedro. «Quando ho detto ai nostri allievi che avrebbero dovuto girare un videoclip con Sergio Múñiz - ha detto ancora Garritano - non volevano crederci. Poi è arrivato davvero e ha portato nella nostra scuola una ventata di entusiasmo». L'attore di fiction e film come "Squadra antimafia" o "Si vive una volta sola" ha avuto anche modo di visitare il territorio della Riviera dei Cedri.

Valorizzazione del territorio

Garritano e i suoi collaboratori, tra cui gli altri co-fondatori Emanuele Pisano, Angelo Benvenuto e Mario Giannotti, lo avevano detto fin dal principio: la Scirocco Film Academy sarà un’opportunità per tutti, rappresenterà uno strumento di promozione turistica per il territorio del Tirreno cosentino e non solo. E così è stato. Dall'inizio di questa coraggiosa avventura (aprire una scuola di cinema in un piccolo paesino della Calabria), nel Tirreno cosentino è stato un susseguirsi di nomi e volti noti del panorama televisivo italiano o del mondo del web, che poi hanno sempre fatto ritorno promuovendo la bellezza straordinaria del posto che li ha ospitati.

Il rapper Cannella ha addirittura deciso di trascorrervi le sue vacanze negli ultimi giorni di agosto. «Dal punto di vista della valorizzazione del territorio - ha detto in ultimo Garritano - è stata una vittoria, piccola, ma pur sempre una vittoria». E promette che, nonostante le tante difficoltà di un progetto fin troppo ambizioso, questo, per la Scirocco Film Academy, è solo l'inizio.