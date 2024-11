Il team calabrese guidato dal professore Nicola Leone del Dipartimento di matematica e informatica, si aggiudica per il terzo anno il premio sulla ricerca in ambito della intelligenza artificiale e programmazione logica

Le ricerche del dott. Giovanni Amendola e dei professori Nicola Leone e Marco Manna, del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria, sono state premiate a Melbourne nel corso della sessione plenaria della International Conference of Logic Programming (ICLP), la conferenza mondiale sulla Programmazione Logica, con il "Best Student Paper Award".

Questo premio annualmente è attribuito al miglior articolo in campo di Programmazione Logica, molto ambìto per gli studenti di dottorato.

Il "best student paper award"

A illustrare il lavoro è stato Giovanni Amendola, che ha recentemente conseguito il dottorato di ricerca sotto la guida del prof. Nicola Leone, direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria. ù



L'articolo di Amendola, Leone e Manna, ricade nell'ambito del cosiddetto "ontological reasoning" dell'Intelligenza Artificiale, fornendo metodi e strumenti logico-informatici per dedurre automaticamente nuova conoscenza dall'enorme mole di dati oggi disponibili grazie a Internet e Web.

Quello australiano è il terzo premio consecutivo conquistato dal gruppo di ricerca del prof. Nicola Leone alla conferenza mondiale di Programmazione Logica. Già nel 2015 fu lo stesso Leone, insieme a Mario Alviano, suo ex studente ora professore all'Unical, a salire sul podio della ICLP, a Cork, in Irlanda. E l'anno scorso il "Best Paper Award" della conferenza fu attribuito a New York (USA) nuovamente al prof. Alviano insieme al dott. Carmine Dodaro.

La premiazione dello stesso gruppo di ricerca per il terzo anno consecutivo è un evento straordinario in quest'ambito scientifico, mai accaduto nella storia ultra-trentennale della conferenza, che conferma e rafforza la leadership internazionale raggiunta dal team del prof. Leone in questo settore dell'Intelligenza Artificiale.