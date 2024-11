Per una settimana, dal 23 al 31 agosto, sarà possibile visitare l’intero sito di archeologia industriale legato all’economia del mare

Un bene culturale maestoso e singolare, carico di storia, questa è la Tonnara di Bivona assieme alla “Cappella dei pescatori”. Grazie ad una iniziativa della Pro loco di Vibo Marina , insieme alla Parrocchia San Pietro di Bivona, è stato possibile riaprire al pubblico il complesso architettonico della tonnara.

Un monumento che ancora oggi racconta storia e socialità, dove si assisterà alla mostra storico-fotografica sulle tonnare, ascoltando le testimonianze di rais e pescatori, facendo conoscere al pubblico uno dei luoghi più interessanti d’Italia e che merita di essere valorizzato.

Ieri pomeriggio all’apertura della Tonnara, oltre a cittadini erano presenti circa 50 ragazzi giunti nel porto di Vibo con la motonave “Giorgio Cini”, nave Scuola ed ammiraglia della Guardia di Finanza in crociera nel Mediterraneo che hanno partecipato al Progetto Giovani “ Educazione alla Legalità economica”. Un notevole interesse e stupore quello dimostrato, per un luogo singolare che esprime in molti suoi spazi una “religiosità del lavoro” e nella sua gente una immensità di beni immateriali.



La Pro Loco di Vibo Marina, è convinta che senza la tutela dell’identità marittima-portuale e della balneazione, la presenza di tutti i servizi necessari ai cittadini, la valorizzazione e fruizione dei beni culturali del territorio (tra cui Tonnara e Castello di Bivona) e dei beni ambientali (tra cui istituzione Parco collinare e Parco archeologico degli antichi porti) non vi possa essere un turismo serio e duraturo che apporti uno sviluppo sostenibile ed occupazione ai nostri giovani.