Il presidente della Regione Mario Oliverio ha partecipato stamane alla conferenza stampa, tenuta nella Sala Oro della Cittadella di Catanzaro, di presentazione di “Borghi da Ri…vivere”, associazione che ha quale scopo recuperare la storia e la memoria dei luoghi ed istituire una grande rete che colleghi le peculiarità dei borghi calabresi. “E’ un fatto significativo- ha detto- la nascita di questa rete. E’ un seme destinato a germogliare, una bella iniziativa, che credo sia destinata ad avere successo perché nei piccoli borghi abbiamo un patrimonio importante, espressione delle identità, della storia, della cultura della Calabria. Una ricchezza che non è stata adeguatamente valorizzata finora, che non si esprime pienamente nelle potenzialità che possiede. Come Regione abbiamo un grande interesse verso questa iniziativa perché si colloca in coerenza con il nostro progetto di valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale, del tessuto sociale ed umano che è allocato nei piccoli borghi della nostra terra.” “ Si procederà adesso alla definizione di un regolamento che sarà posto a base della rete dei piccoli borghi- ha proseguito il presidente Oliverio-; saranno definiti i requisiti necessari per farne parte, guardando alla qualificazione di alcuni servizi di base, del patrimonio di beni culturali, delle peculiarità del territorio . Sulla base di questo si procederà ad una iniziativa promossa dal nucleo di partenza. Valuteremo sulla base delle proposte che verranno anche la destinazione di risorse per incentivare questo impegno. ”

“Questa iniziativa- ha concluso il presidente Oliverio- va anche nella direzione di allargare la stagionalità turistica, aggiungendosi a quelle che stiamo mettendo in campo relativamente al turismo religioso, al turismo naturalistico, al turismo sportivo. Tutte opportunità che devono essere utilizzate, messe a frutto e sostenute perché si possa, oltre che allargare la stagionalità, anche intercettare una domanda turistica che negli ultimi anni è cambiata, come i target a cui bisogna rivolgersi.” Hanno partecipato alla conferenza stampa, tra gli altri, il presidente dei “Borghi da Ri…vivere” Giovanni Renda, il Presidente della Commisisone consiliare contro la 'ndrangheta in Calabria Arturo Bova.