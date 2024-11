Tra i sei borghi italiani che, secondo la classifica stilata da Google Street View, bisognerebbe vedere almeno una volta nella vita ce ne è uno calabrese. Si tratta di Bova, piccolo comune di appena 442 anime, nel reggino, arroccato sul versante orientale dell'Aspromonte.

Bova ha origini antichissime. Non a caso scavi archeologici hanno consentito di recuperare armi silicee dell'epoca neolitica. Nel perimetro del castello, invece, sono state rinvenute schegge di ossidiana, attestanti il commercio che gli abitanti delle isole Eolie intrattenevano con i popoli vicini a partire dal IV millennio a.C.



Secondo la leggenda il borgo fu fondato da una regina greca che, sbarcata lungo la costa, sarebbe risalita verso l'interno e fissato la sua residenza sulla cima del colle di Bova, entro le rocche dell'antico castello.



E per il paesino quello di Google non è il primo riconoscimento. Nel 2002 venne inserita nel Club dell’Anci riservato ai Borghi più Belli d’Italia e nel 2013 nel circuito dei Gioielli d’Italia istituito dal Ministero del Turismo.



A fare compagnia a Bova troviamo Etroubles, piccolo comune di 491 abitanti nella Valle del Gran San Bernardo, in Val D’Aosta, San Leo, in Emilia Romagna. E poi, ancora, Sermoneta, in provincia di Latina, Castellabate, nel salernitano e Gangi in Sicilia.