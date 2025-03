Dario Brunori si prende lo spazio di Domenica In. Dopo le polemiche della puntata successiva al Festival di Sanremo (che il cantautore stroncò nella conferenza all’Unical), Mara Venier ha invitato l’autore de “L’albero delle noci”. Una lunga chiacchierata fra la conduttrice e Brunori che ha parlato del suo ritorno in Calabria. «Ho sentito la voglia di rivalsa di una terra conosciuta soprattutto per cose negative».

«Manca poco che mi mettono su un carro», ha detto ridendo Brunori a Domenica In. «Sono stato accolto come un eroe regionale», scherza ancora. «Benedicevo i bambini, abbracciavo la gente», aggiunge con la classica ironia che lo contraddistingue. Non è mancata la citazione all’Unical. «Con l’Università della Calabria c’è un rapporto strettissimo. Io ho lì la sala prove, lavoro lì con le stesse persone. Malinconia? No, l’avevo prima, ora vivo il presente». Continua a leggere su CosenzaChannel.it