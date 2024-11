"Bussano" del regista cosentino Mauro Nigro si è aggiudicato il premio come miglior cortometraggio calabrese 2018 alla V edizione del Lamezia Film Fest.

Lo short film è prodotto da N2 video production e da "Quello sporco duo", un progetto artistico di parole e musica ideato dai reggini Francesco Villari e Peppe Porcino. Proprio dal connubio di parole fatte a poesia con le musiche originali di Elmore Penoise (nome d'arte di Porcino) nasce il soggetto del cortometraggio. A interpretarlo sono lo stesso Francesco Villari e il lametino Michelangelo Mercuri. Il corto è stato selezionato nella sezione Colpo d'occhio del Lamezia Film Fest, curata dal regista Mario Vitale e da Valentina Arichetta.

Una sezione dedicata alle generazioni di cineasti che hanno scelto di cimentarsi nelle arti cinematografiche attraverso la narrazione del film breve. 25 i cortometraggi proiettati durante il festival, diversi i rconoscimenti conferiti a registi italiani e stranieri. Per il miglior corto made in Calabria è compreso, inoltre, un premio della Calabria Film Commission, che prevede la partecipazione di "Bussano" a tutti i festival dedicati al cinema nel territorio regionale.

Il regista Mauro Nigro è al suo quinto cortometraggio. Con il corto precedente "Una Donna col Cervello" ha vinto il primo premio come best horror short al FI.PI.LI. Horror fest, festival internazionale di Livorno nel 2017. "Una Donna col Cervello" è stato selezionato in 8 festival internazionali e 5 nazionali.

Di recente è arrivato in finale al Corto Lovere, celebre kermesse giunta alla 21esima edizione, che ogni hanno ospita critici cinematografici e addetti ai lavori di grande rilievo. Antonio albanese ha presenziato come presidente di giuria nell'ultima edizione mentre Gianni Canova ne è stato il direttore artistico.