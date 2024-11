L'atleta italo-cubano, allenatore del Cosenza Nuoto, arriva in finale e perde al televoto con il vincitore Nino Formicola. Ad accoglierlo in studio la moglie

Cala il sipario sulla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, una delle edizioni più discusse di sempre nel noto reality, quella che passerà alla storia come canna-gate. Secondo a Ballando con le stelle e a Pechino Express ma secondo anche alle Olimpiadi di Londra del 2012, quando ha perso la finale del torneo di pallanuoto con la maglia della nazionale italiana, l’italo-cubano Amaurys Pérez ha lasciato la scena dell’isola più ambita solo dopo il televoto con Nino Formicola piazzandosi al terzo posto.



Dopo tre mesi di permanenza in Honduras e dopo aver vissuto di stenti e aver patito sia il caldo che il freddo, 23 chili persi, il campione olimpico a Cosenza ha trovato casa, amore e famiglia. Ex pallanuotista e allenatore del Cosenza nuoto in serie B nei suoi tre mesi di Honduras ha sempre dedicato un pensiero ai “suoi ragazzi” rimarcando il sentimento che lo lega al club silano. La società che ha sponsorizzato fin da subito l’esperienza televisiva del proprio tesserato “facendo il tifo per lui” con tanto di banner celebrativi sui social.



Sposato da nove anni e con tre bimbi, Gabriel, Christian e la piccola Daisy, sempre al centro dei pensieri di Amaurys anche durante il suo soggiorno all’isola, la sua vera forza ha il nome di Angela Rende, che lo ha accolto a braccia aperte in studio, in un momento di commozione unico.