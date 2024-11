Si terrà a Soriano Calabro, presso piazza municipio domani, giovedì 6 Agosto 2015, l' evento “Calabria da TutelAmare: La rete delle eccellenze calabresi”.

Si tratta di un importante appuntamento culturale: un talk show sull’ economia calabrese imperniata, in particolare, su cinque settori cruciali e strategici: agroalimentare, agrumicoltura, olivicoltura, viticoltura e zootecnia.

L’evento, momento divulgativo del progetto Calabria da TutelAmare realizzato dalla Pierre, ha come finalità quella di analizzare e commentare i settori di sviluppo principali delle filiere produttive calabresi. In tale contesto verranno proiettati i trailer degli speciali video mandati in onda su Telespazio e avverrà la presentazione del volume, appositamente realizzato, e che reca il titolo dello stesso evento: “Calabria da TutelAmare: la rete delle eccellenze calabresi - cinque settori di sviluppo”, preannunciando la distribuzione dello stesso presso l’aeroporto di Lamezia Terme.

Parteciperanno al talk show noti esperti del settore, tra agronomi, antropologi, vivaisti ed imprenditori.

La scelta della location, Soriano Calabro, in occasione della ricorrenza del cinquecentennale del mastacciolo è di sicuro un ambiente ideale per un progetto che ha alla base un concetto divulgativo della storicità e tradizionalità di prodotti, luoghi e culture.

Il Sindaco di Soriano, dott. Francesco Bartone, che ha particolarmente apprezzato l’ iniziativa e concorso alla realizzazione della serata porterà i propri saluti ed evidenzierà le eccellenze di un piccolo borgo, ricco di storia e tradizioni.

Modererà e condurrà il talk show il giornalista Piero Muscari.

Durante il talk show spazio anche alla comicità di Enzo Colacino.