''La forza della Calabria sta nel suo patrimonio culturale. Non dobbiamo inventarci nulla, ma valorizzare le attivita' imprenditoriali che sviluppano le potenzialita' di cio' che abbiamo gia' ''

Lo afferma l'Assessore Regionale alla Cultura, Mario Caligiuri, in merito al bando per la valorizzazione del patrimonio culturale, il primo che viene effettuato e che discende dall'accordo sottoscritto nel marzo del 2013 tra il Presidente Scopelliti e il Ministro Ornaghi in attuazione del Codice dei Beni Culturali. L'ammontare complessivo del bando e' pari a 8 milioni di euro. Il bando e' diviso in due sezioni: da un lato la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale regionale; dall'altro la produzione e diffusione di contenuti ed eventi culturali. Nel primo ambito saranno sostenute le imprese che operano nel comparto della erogazione di servizi connessi alla promozione, alla gestione e alla fruizione dei Poli e delle Reti Culturali di Eccellenza regionali. Nel secondo caso le reti di imprese che operano per la promozione, il marketing e l'organizzazione dei Poli e delle Reti Culturali di Eccellenza regionali. ''Anche la Calabria - afferma Caligiuri - puo' essere una piccola potenza culturale. Non occorre inventarsi nulla: dobbiamo promuovere quello che abbiamo, sostenendo nella gestione e nella valorizzazione anche i privati che investono nella cultura e producono ricchezza attraverso la cultura. Il rapporto pubblico e privato e' oggi piu' importante che mai per valorizzare il grande patrimonio nazionale e regionale dei beni culturali''. La scadenza per la presentazione della domanda e' fissata al 23 aprile 2014, che e' 45* giorno dalla data di pubblicazione.