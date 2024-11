L'Amministrazione comunale lavora per l'organizzazione del tradizionale concerto che si svolgerà in piazza dei Bruzi e comunicherà i nomi delle star della serata con una diretta sulla piattaforma social. Previsti anche un evento nel centro storico e un altro in piazza Bilotti

Sarà annunciato con una diretta Facebook il nome dell’artista, o degli artisti, attesi in piazza a Cosenza per la notte di Capodanno. A poco meno di un mese dall’evento, si lavora alacremente a Palazzo dei Bruzi, per l’organizzazione del concerto e delle altre manifestazioni collaterali. Circolano numerose indiscrezioni ma, in realtà, il settore cultura dell’amministrazione comunale, diretto da Giampaolo Calabrese, non ha ancora chiuso nessun accordo.

Impazza il toto-nomi

Nel frattempo il toto nomi impazza. L’idea è quella di ingaggiare qualcuno, che sia un cantante, un rapper o una band, che possa incontrare i gusti dei giovani senza scoraggiare le famiglie. Subito tramontata l’ipotesi Luca Carboni. Il cantautore, insieme a Fabio Rovazzi, Annalisa, Gue Pequeno e Fabrizio Moro, sarà a Bari, ospite dello show trasmesso in diretta su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci. Niente da fare anche per J-Ax, impegnato a Marina di Carrara. Restano in piedi le strade che conducono ai Thegiornalisti, Fabri Fibra e Giusy Ferreri. Per qualche ora sembrava possibile arrivare ai Maneskin, poi dirottati verso il concerto di Olbia.

Tre gli appuntamenti principali

Oltre al palco centrale di Piazza dei Bruzi, la notte di San Silvestro sarà animata da un secondo appuntamento musicale nel centro storico e dal Dj Set di Piazza Bilotti. Sarà dunque un brindisi colmo di iniziative e, si spera, molto partecipato. La tradizione del Capodanno in piazza è iniziata grazie alla felice intuizione di Giacomo Mancini. All’alba del nuovo millennio si esibì Franco Battiato davanti a decine di migliaia di persone. Un successo tale da incoraggiare la prosecuzione del percorso, passando per Irene Grandi, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Alvaro Soler, fino all’ultimo concerto degli Skunk Anansie.