Tutto pronto in Calabria per salutare il 2017 in piazza. A Catanzaro, nel centro storico, trenta minuti dopo la mezzanotte, doppio concerto con Eman, Opa Cupa e irruzioni di Pega Onda in piazza Prefettura. Dalle 4 in poi concerti in notturna a palazzo comunale con Simona Sciacca. Lo scenario della rinnovata piazza Bilotti farà, invece, da fondale a "La notte di Capodanno a Cosenza" con il cantante spagnolo Alvaro Soler. Tanta Musica da ascoltare e soprattutto da ballare anche a Crotone con Francesco Facchinetti protagonista del "Capodanno sotto le stelle" in programma sul lungomare Cristoforo Colombo.