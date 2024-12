Da “Torno Sabato” a “L’anno che verrà”. Prima dell’attesissimo show di Capodanno, che andrà in onda dal lungomare la notte di San Silvestro, bisogna tornare indietro di oltre 20 anni rispetto all’ultima volta che la città di Reggio Calabria è stata teatro di un varietà televisivo trasmesso in diretta e in prima serata su Rai 1. La prima nel 2001, quando la città dello Stretto era tra le tappe dello spettacolo del sabato sera di Giorgio Panariello, all’epoca volto di punta del servizio pubblico. Il programma era abbinato alla Lotteria Italia e insieme allo showman fiorentino oltre a Tosca D'Aquino e Matilde Brandi vi erano anche Alena Šeredová e Anna Oxa. L’edizione era itinerante ed ogni puntata era trasmessa da un palazzetto diverso. A Reggio la location scelta fu quella del Palapentimele e andò in onda il 29 dicembre 2001. Ospiti della serata Enzo Jannacci, Mino Reitano, Massimo Ranieri, Mago Forest, Riccardo Fogli, Milly Carlucci e i Detroit Gospel Singers. La puntata ottenne il 45% di share e venne vista da oltre 9 milioni di telespettatori.

L’entusiasmo creato in città da quell’evento spinse la Rai a inserire Reggio tra le tappe anche dell’edizione successiva. E il 6 dicembre 2003 e insieme a Panariello a salire sul palco del palasport reggino furono Peter Falk, l’indimenticato tenente Colombo della famosa serie tv, Lucio Dalla, Franco Califano e Bud Spencer.

I “miracoli” di Lucio Dalla a Gioia Tauro

A regalare momenti di grande suggestione fu anche la serata evento del 25 settembre 1999 in diretta dal porto di Gioia Tauro. Un grande show televisivo nato dall’intuizione del promoter Ruggero Pegna e presentato da Lucio Dalla dal titolo “La sera dei miracoli”.

«Quel sogno si realizzò grazie all'onorevole Pino Soriero, allora Presidente del Comitato di Sviluppo del Porto di Gioia Tauro – racconta Pegna sui suoi canali social - alla produzione televisiva del grande e indimenticabile Bibi Ballandi e all'allora direttore di Rai1 Agostino Saccà che sposò il progetto. Dopo aver proposto l'idea agli uffici regionali per anni, decisi di chiamare Soriero, che non conoscevo, nel modo più semplice, il centralino della Camera. Il tempo di riferirgli l'idea ed entusiasta mi invitò subito a Roma. Fu l'inizio di quella straordinaria avventura che si concluse con 200mila persone al Porto di Gioia Tauro e milioni di telespettatori in Italia e all'estero». Tra gli ospiti musicali Franco Battiato, Lou Bega (esibizione registrata: aveva un concerto a Berlino), Mango, Gianni Morandi, Nino D’Angelo, Lino Banfi e Cecilia Gasdia. Un successo bissato due anni dopo, il 21 settembre 2002, con ottantamila spettatori presenti ed oltre cinque milioni davanti alla tv. Sul palco con il cantautore bolognese Simona Ventura, Zucchero, Antonello Venditti, Paolo Belli e la Big Band, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Alexia, gli Stadio, i Planet Funk, Solomon Burke, Alma Manera, Mino Reitano, i Fichi d’India, Ficarra e Picone e Miss Italia.