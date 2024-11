VIDEO | Dal 24 Febbraio fino al 5 Marzo la città di Castrovillari si trasformerà in un grande teatro che animerà tutto il comprensorio

Cominciati ufficialmente i lavori per il carnevale più importante della Calabria. Nella sala convegni "Don Carlo De Cardona" del Centro Direzionale Bcc Mediocrati di Rende, la presentazione del "Manifesto della 61^ edizione del Carnevale di Castrovillari". Grazie alla sua storia il Carnevale del Pollino è stato riconosciuto a pieno titolo dal Mibact tra i carnevali di grandissimo prestigio come Viareggio, Venezia, Putignano, Sciacca, Cento etc. e dal Touring Club tra i dieci carnevali più belli d’Italia, riscontrando grande successo anche oltre i confini nazionali.



Da quest’anno, la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Castrovillari, è entrata a pieno titolo nei grandi eventi storicizzati della Regione Calabria. Un tassello importante per gli organizzatori, una significativa ripresa dell’attenzione sulla cultura a favore di iniziative di valorizzazione di tradizioni, saperi ed espressioni artistiche a tutto vantaggio del territorio calabrese e di chi opera nel campo della promozione della cultura.



Il Carnevale di Castrovillari nella scorsa edizione è riuscito a portare alle falde del Pollino migliaia di turisti provenienti non solo dalla Calabria ma anche dalle regioni limitrofe. Un evento nell’evento, dove gruppi mascherati e carri allegorici si miscelano al folklore con il Festival internazionale che termina con il “Gran Galà”. Centinaia le persone che lavorano alacremente per mesi alla realizzazione dei costumi e dei carri allegorici, ma che sicuramente vengono ripagati appieno dall'importante successo che ogni anno riesce a riscuotere questa manifestazione, che quest'anno aprirà i battenti il 24 Febbraio per terminare il 5 Marzo.