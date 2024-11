Ecco gli eventi in programma nello storico complesso della città dei bruzi in occasione del 25 aprile

In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, la visita al Castello Normanno Svevo di Cosenza si integra con considerazioni legate alla vita in quegli anni al fine di salvaguardare insieme la memoria storica, raccontare ed aiutare a comprendere la forza morale di cui sono stati capaci i nostri padri.

A tale scopo, Svevo srl in collaborazione con Fondazione Archivio Storico Fotografico della Calabria, BeCom, Piano B e la Libreria Mondadori Cosenza, con il Patrocinio del Comune di Cosenza, presentano una mostra dal tema “Calabria e Calabresi, una volta..”: video ed immagini di repertorio di fine ‘800 e ‘900 concesse dalla Fondazione Archivio Storico Fotografico, che, in maniera suggestiva, daranno modo agli spettatori di vivere appieno questi racconti, rivivendo la storia d’Italia attraverso le storie di uomini, donne e famiglie.

Sarà possibile visitare la mostra dalle 10. Nel pomeriggio, invece, alle ore 17.30 l’attore Alessandro Cosentini porterà in scena un reading tratto dal testo “I Giovani Infelici” di Pierpaolo Pasolini e dal libro “Racconti partigiani” di Giacomo Verri. In scena si alterneranno le letture dei passi salienti dei due testi, dedicati al tema della Guerra ed alla Resistenza. Alle parole si intervalleranno le musiche originali de Agapornis, duo composto dai musicisti Carlo Cimino e Giacinto Maiorca, le cui composizioni sottolineano in modo supremo come attraverso la creatività e la memoria è possibile dare forma al mondo. L’ atto e la creazione di tale forza sono affidate alle coreografie di Valentina Militano e Giorgia Conte, ballerine della Compagnia “Balletto di Calabria”.