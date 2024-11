Prenderà il via domenica 23 giugno la rassegna teatrale “Chi è di scena?” al Teatro Tieri di Castrolibero. Quest’anno, come riporta una nota stampa, sarà tutto più bello ed accogliente poiché i cittadini potranno godersi gli spettacoli in un teatro completamente ristrutturato con sedute più comode e confortevoli. Il restyling, infatti, realizzato grazie ad un finanziamento della Regione Calabria, si è appena concluso ed il risultato è davvero soddisfacente. Sono oltre mille le sedute realizzate intorno ad un palco completamente rinnovato, con scalinate, quinte sceniche, camerini e servizi igienici del tutto risistemati al fine di garantire le complete condizioni di confort e sicurezza.

«La rassegna è per Castrolibero il momento per ritrovarsi e rafforzare i sentimenti di fierezza e di appartenenza che hanno fatto grande la nostra bellissima Comunità. E’ l’evento che aspettiamo tutto l’anno e al quale non si può e non si vuole mancare», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Nicoletta Perrotti che ha anche la delega ai Lavori Pubblici. «Sono orgogliosa ed entusiasta – continua l’assessore – che l’Amministrazione comunale sia stata lungimirante e sensibile nei confronti dei suoi concittadini nel proporre, attraverso la Cultura, momenti di riflessione e spensieratezza».



Si comincia, appunto, domenica prossima alle 20 con il monologo di Alessandro Haber su Charls Bukowski, preceduto dal dialogo fra Giovanni Greco, sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, consigliere regionale e Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, con i giornalisti Attilio Sabato e Filippo Veltri sul ruolo della cultura a confronto con il concetto di libertà. Il programma della manifestazione proseguirà per tutto il mese di luglio con il concerto di Roby Facchinetti previsto per Domenica 14 luglio; con lo spettacolo Made in Sud Show condotto da Fatima Trotta per giovedì 18 luglio e con il gran finale che vedrà recitare gli attori Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales in Love letters nella serata di domenica 21 luglio.